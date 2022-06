Sorpresa agli scavi di Pompei: trovata una tartaruga di 2mila anni fa!

Un ritrovamento importante

Zuchtriegel ha precisato che questo ritrovamento "apre una finestra sugli ultimi anni di vita della città", quelli successivi al terremoto, appunto,"nei quali l'intera Pompei si era trasformata in un grande, pulsante, cantiere edilizio". "In questa situazione è cambiato l'ecosistema della cittadina", ha sottolineato il direttore, "con animali selvatici che trovano il loro spazio nei locali in lavorazione o in botteghe come questa, in pieno centro". Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha invece affermato: "Pompei è uno scrigno di storia che affascina il mondo".