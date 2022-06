Tentata estorsione: tre arresti dopo le manette a uno dei capi della Curva Nord dell’Inter

Tre cittadini italiani - di 42, 48 e 63 anni - sono stati arrestati per tentata estorsione aggravata da due milioni di euro ai danni di un imprenditore. L'attività di indagine è stata condotta dalla Procura di Milano ed è scaturita dopo l'operazione che a marzo 2021 ha portato all'arresto in fragranza di Vittorio Boiocchi, noto come uno dei capi storici della Curva Nord dell'Inter, e Paolo Cambedda. I due erano stati sorpresi a bordo di un'auto rubata, con un'arma clandestina e segni distintivi della polizia contraffatti.