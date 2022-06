Michela Persico: “Torino è la nostra città, ma se il lavoro chiama da altre parti…”

Buongiorno Michela Persico, come vanno le vacanze? «Abbiamo affittato una casa a Forte dei Marmi per stare vicini ai genitori di Daniele (Rugani, ndr) e lì ci hanno raggiunto anche i miei. E’ un’estate che abbiamo voluto goderci in famiglia, poi ci siamo ritagliati quattro giorni solo per noi, senza Tommaso, a Mikonos in compagnia di Carlo (Pinsoglio, ndr) e della sua fidanzata Giulia».

Ci racconti: Pinsoglio è davvero così divertente come si mostra sui social? «Assolutamente sì. E’ un simpaticone, ci siamo divertiti tantissimo. Non ci conoscevamo così bene come coppia, c’eravamo incontrati solo a qualche cena o compleanno, e invece c’è stato subito feeling e abbiamo legato tantissimo. E poi Daniele e Carlo hanno anche passioni in comune».

Quali?

«Per esempio amano andare a pesca, vanno al largo con la barca, o a giocare alla playstation».

Come coppia avete anche partecipato a un matrimonio: quando ci sarà il vostro?

«Quando me lo chiederà... A dire la verità, la proposta è nell’aria, l’ho capito da alcune battute, non mi resta che aspettare. Non è un’ossessione: penso che non ci sia più di un figlio a unire una coppia, però sarei ipocrita a dire che non mi farebbe piacere sposarmi».

Ha già le idee chiare di come sarà la cerimonia?

«Beh, vorrei sposarmi nella mia città, a Bergamo alta. Non voglio troppo sfarzo, na un evento creato al meglio per fare stare bene gli invitati. Però non ne voglio parlare troppo perché porta male».