Russia, Lavrov: "Ue e Nato come Hitler, preparano la guerra contro la Russia"

Sergei Lavrov , in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, Jeyhun Bayramov, come riporta l'agenzia Tass, ha dichiarato che l'Ue sta formando una coalizione con la Nato per combattere la Russia, proprio come fece Hitler contro l'Unione Sovietica. Il ministro deglie Esteri russo ha sottolineato che: "Quando iniziò la Seconda guerra mondiale, Hitler radunò sotto la sua bandiera una parte significativa, se non la maggior parte, dei Paesi europei per la guerra contro l'Unione Sovietica. E ora c'è una situazione simile contro la Federazione Russa. Esamineremo tutto questo con molta attenzione".

Lavrov contro Ue e Nato

Le parole di Lavrov non finiscono qui. Il ministro degli esteri russo ha aggiunto: "L'Unione Europea dimostra di non volere tendenze unificatrici in Europa, e di non adempiere agli accordi esistenti tra Russia e i Paesi dell'Ue in merito allo sviluppo degli spazi comuni nell'economia, nella sfera umanitaria e nel campo della sicurezza interna. E non vuole assolvere quei compiti che sono stati formulati in linea con gli alti obiettivi di creare uno spazio comune dall'Atlantico all'Oceano Pacifico. Tutto questo fa parte del passato".