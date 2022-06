Dybala e Oriana Sabatini in love: l'ultimo traguardo della coppia

Procede a gonfie vele la relazione tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini. “Buon compleanno bb, ti amo infinitamente”, ha scritto la cantante su Instagram aggiungendo: "È il nostro anniversario, non il suo compleanno". Le foto al mare della coppia, tra baci e sguardi complici, hanno fatto il pieno di like e commenti. "La coppia più bella", ha scritto un follower. "I migliori", ha ribadito qualcun altro. Mentre un utente ha precisato:"Stupendi, amo questa coppia". Il calciatore e la fidanzata si amano dal 2018: la loro relazione è iniziata dopo i Mondiali in Russia.

Dybala e la relazione con Oriana Sabatini

Paulo Dybala e Oriana Sabatini stanno insieme da quattro anni. A fare il primo passo è stato lo sportivo, che ha contattato la sua connazionale su Instagram. Inizialmente Oriana non sapeva chi fosse Paulo: è stato il padre Osvaldo, attore e imprenditore, ad informare la figlia sulla carriera della Joya. Dopo un lungo corteggiamento sui social network Dybala è riuscito ad ottenere un primo appuntamento con Oriana. Da allora i due sono diventati inseparabili. Per amore la Sabatini si è trasferita in Italia. In passato la cantante è stata legata allo youtuber e conduttore Julian Serrano mentre Dybala ha amato Antonella Cavalieri.