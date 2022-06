Look non sempre in gol. Cristiano Ronaldo: classe. Haaland e Kean: aiutooo!

TORINO - Sono giovani, sono personaggi pubblici, hanno tanti soldi in tasca e, se non sono bellissimi, hanno comunque il fisico scolpito da atleti che permette loro di indossare qualsiasi cosa. In più molti sono dei veri e propri fashion victim. Misceliamo tutti questi ingredienti e può venire fuori un cocktail esplosivo, talvolta perfino involontariamente comico, spesso lesivo del buon gusto e dei canoni della vera eleganza.

CHE ESTATE - Vogliamo parlare del “semplice” completino estivo di Renato Sanches con tanto di cappellino per non prendere un'insolazione? E che dire del nude look di Paulo Dybala arricchito da una collana di perle? Il mio cane schiatta d'invidia per i collari da Mastino - dotati di medaglia per indirizzo e numero telefonico – esibiti da Leao. Meglio tacere sulle camicie sfoggiate da Benzema e Haaland, mentre a Paul Pogba consigliamo di appuntarsi una delle frasi celebri di Coco Chanel: «Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa». Consiglio che farebbero bene a seguire anche Balotelli, Boateng, Cissè, Dani Alves, Neymar, Moise Kean e molti altri. Per fortuna che a salvare la categoria ci sono un Cristiano Ronaldo sempre impeccabile o un Mohamed Salah scanzonato e allo stesso tempo elegante sia con una semplice camicia sia in smoking.