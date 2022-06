A 12 anni conquista il Monte Bianco: lo scorso anno aveva scalato il Cervino

Il desiderio di Federico

Raggiunto da Vanity Fair, Federico, che lo scorso anno ha scalato il Monte Cervino, ha raccontato qualcosa di più su di sé. "Mi piace molto leggere le storie degli alpinisti italiani. I miei preferiti sono Bonatti e Messner, che hanno fatto imprese pazzesche, e Carrel, che ha conquistato il Cervino per primo", ha dichiarato il ragazzino. La passione per la montagna gli è stata trasmessa dal padre, e come sogno nel cassetto ha quello di arrivare al campo base del monte Everest, ma per questo assicura ci vogliono tanti soldi.