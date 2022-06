Verona, Tommasi eletto sindaco: "Pronti a cose difficili"

Le prime parole di Tommasi sindaco

"Mi auguro che la gente possa prendersi il ruolo di protagonista a Verona perché la città lo merita. Io spero di essere parte di questo progetto in maniera importante. Tutto questo entusiasmo si spiega con il fatto che non era semplice, e non lo sarà. Ma ci siamo messi in gioco per fare una cosa che Verona aspettava da tempo. E siamo pronti anche alle cose difficili", queste le prime parole di Tommasi sindaco.