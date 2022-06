Siccità, Curcio: "È emergenza, razionamento dell'acqua anche di giorno"

La pioggia caduta in Italia è il 40-50% in meno e si registra fino al 70% di neve in meno, mentre il Po ha portate fino a 80% di acqua in meno. L'allarme siccità preoccupa ormai da giorni. "Bisogna capire le misure da mettere in campo per mitigarlo. Stiamo lavorando con le Regioni. Lo stato di emergenza va dichiarato dopo averle definite”, ha detto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio a Buongiorno su Sky TG24.