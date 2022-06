Elisa, crolla la tettoia del palco per il concerto a Bassano del Grappa: due feriti

Tragedia sfiorata a Bassano del Grappa, dove ha ceduto la tettoia del palco allestito per il concerto di Elisa del 28 giugno. Stando a quanto riferiscono le agenzie, sarebbero al momento due le persone che sono rimaste ferite nell'incidente, avvenuto al parco "Ragazzi del 99". La tettoia, che era stata montata montata da poco, si è piegata di 45 gradi crollando sulla base del palco. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 del 27 giungo. I vigili del fuoco, arrivati protamente, hanno messo in sicurezza l'area, che ora è transennata. Le due persone che si sono ferite a causa del crollo non appaiono in gravi condizioni e sono stati presi in cura dal personale del Suem. Sul posto il personale dello Spisal, carabinieri e polizia. Un'autogru provvederà alla rimozione del tetto.