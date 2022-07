Ucraina: la zuppa Borscht è patrimonio dell'umanità dell'Unesco

La zuppa ucraina oggi è a rischio

La zuppa, la cui preparazione prevede un preciso rituale che appartiene da secoli alla tradizione ucraina, è ora a rischio perché "minacciata da vari fattori dall'inizio del conflitto armato nel febbraio 2022". "La distruzione dell'ambiente circostante e dell'agricoltura tradizionale - ha spiegato l'Unesco- ha impedito alle comunità di accedere ai prodotti locali, come le verdure, necessari per preparare il piatto". Il Borsht rappresenta un elemento di unità per il popolo ucraino: "Nonostante queste difficoltà le comunità in tutta l'Ucraina si sono unite attorno a questo elemento".