Attacco russo a Odessa, Peskov: "I russi non attaccano i civili"

La reazione delle autorità ucraine in seguito all'attacco russo a un edificio residenziale nella regione di Odessa ha suscitato i commenti del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che ha ribadito alla stampa le parole del presidente russo Vladimir Putin secondo cui le truppe della Federazione non attaccano siti civili. La notizia è stata riportata da Interfax.

Le parole di Peskov

"Ancora una volta, vorrei ricordarvi le parole del presidente, comandante supremo in capo, secondo cui le Forze armate russe non attaccano obiettivi civili e infrastrutture civili durante le operazioni militari speciali", ha sottolineato Peskov nel corso di un briefing con la stampa nella giornata di venerdì 1 luglio. Per poi aggiungere: "Allo stesso tempo, colpiscono i depositi militari, le imprese che equipaggiano e riparano l'hardware militare, i depositi di munizioni, le aree di concentrazione e di addestramento dei mercenari, compresi quelli stranieri, e gli elementi nazionalisti".