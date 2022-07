Tesla, nuova causa contro la società di Musk per abusi razziali e molestie

Nuovi guai giudiziari per Tesla. Sarebbero quindici tra dipendenti ed ex dipendenti afroamericani della società di Elon Musk ad aver fatto causa contro l'azienda, affermando di aver subito abusi razziali e molestie nelle sue fabbriche. Stando al procedimento intentato in un tribunale statale della California, i lavoratori avrebbero dichiarato di essere stati regolarmente oggetto di commenti e comportamenti razzisti offensivi da parte di colleghi, dirigenti e dipendenti delle risorse umane. Le molestie, che si potrebbero essere verificate nello stabilimento Tesla di Fremont, in California, includevano offese utilizzando la n***o, così come termini come "schiavitù" o "piantagione", ma anche commenti sessuali. La società di Musk al momento pare stia affrontando almeno 10 cause legali per presunta discriminazione razziale o molestie sessuali, inclusa una da parte di un'agenzia per i diritti civili della California.