Sport e salute, il parkinson si batte anche con la boxe

TORINO - Nuovo approccio terapeutico volte a combattere il Parkinson. La Palestra della Salute del centro medico toscano di UPMC ha avviato il programma Boxe & Parkinson in partnership con l’associazione no-profit “Un gancio al Parkinson”, di cui diventa primo centro satellite. L’allenamento combina un’attività motoria di base a esercizi cognitivi per stimolare la neuroplasticità, secondo i più recenti approcci riabilitativi, ed è mirato a migliorare la qualità della vita delle persone che convivono con la patologia, la seconda più diffusa dopo l’Alzheimer. I benefici della boxe sono molteplici e riconosciuti dalla comunità scientifica: migliora l’equilibrio e la coordinazione, aumenta l’elasticità articolare ed influisce positivamente sull’umore.

CURE E SINTOMI - Il morbo di Parkinson è una patologia che evolve lentamente e, pertanto, necessita di trattamenti a lungo termine. Oltre alle cure farmacologiche, un rimedio decisivo per alleviare i sintomi è la gestione della vita quotidiana, prestando una particolare accortezza all’attività fisica e all’alimentazione. Un’attività fisica regolare aiuta a contrastare la rigidità muscolare e a migliorare la qualità di vita. Il programma Boxe & Parkinson rientra in questa logica, con l’obiettivo di stimolare il paziente a non condurre una vita sedentaria.