Palio di Siena, arrivo al fotofinish: il Drago beffa la Torre

Un Palio per sei: decide il fotofinish

Il ritorno al Palio non è stato certo privo di emozioni, al di là della carica di un impaziente pubblico, assiepato in Piazza del Campo dalle prime ore del mattino. Dopo le esclusioni di Istrice e Civetta, per tutelare i cavalli usciti malconci dalle prove, sono arrivati il forfait del Leocorno, sempre per problemi al cavallo, e del Bruco, per l'infortunio del fantino Piras. Poi il via, con sole sei contrade a contendersi il cencio dipinto dalla pittrice inglese Emma Sergeant. Il Drago prende subito la testa della corsa, ma nel finale deve lottare per avere la meglio sul ritorno della Torre, sconfitta solo al "VAR" per pochi centimetri.

Tittia garanzia: ottavo trionfo e terzo consecutivo

Quando si dice "puntare sul cavallo giusto", il risultato non è mai assicurato. Ma se la "scommessa" è sul fantino, nel caso di Giovanni Atzeni, allora il successo è dietro l'angolo. E' l'ottavo Palio vinto dall'esperto Tittia, il terzo consecutivo: stavolta montando un esordiente assoluto, il baio Zio Frac, 7 anni e talento da vendere, protagonista di una partenza bruciante e pronto al colpo di reni finale.