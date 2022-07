Francesca Pascale: in vendita la villa che Berlusconi le aveva regalato

È in vendita la lussuosa villa che Silvio Berlusconi ha acquistato nel 2015 a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza non lontano da Arcore, per Francesca Pascale. La notizia, sino ad ora mantenuta nel massimo riserbo, è circolata nelle ore in cui l'ex compagna del leader di Forza Italia si è sposata con la cantante Paola Turci. A riferirlo è il Corriere della Sera, che cita il Giornale di Merate.