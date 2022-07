Paola Turci dopo il matrimonio con la Pascale: "Una marea d'affetto"

"Una mare di gioia e affetto. Grazie": così su Instagram Paola Turci ha ringraziato amici, parenti, fan e colleghi per il suo matrimonio con Francesca Pascale. L'ex compagna di Pier Silvio Berlusconi si è limitata a postare un cuore. Il ricevimento si è tenuto al Castello di Velona per pochi invitati, tutti vestiti di bianco mentre le due spose raggianti hanno fatto cambio d'abito per la serata. Pascale in una tuta super sexy mentre la Turci ha optato per un abito fasciante da sirena monospalla- Entrambe sempre in bianco.