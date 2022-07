Vladimir Putin non invierà gli auguri al presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il 4 luglio, giorno dell'Indipendence Day, "in quanto quest'anno rappresenta il culmine della politica di inimicizia degli Usa verso la Russia". A farlo sapere il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "No, quest'anno un telegramma di auguri non sarà inviato. In tali condizioni è difficile considerare appropriato l'invio di un tale messaggio di auguri", ha aggiunto.