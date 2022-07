Ex di Allegri: rinviata udienza per violazione degli obblighi famigliari

La querela

L'allenatore dei bianconeroi ha esposto la querela verso le l'ex compagna accusandola di avere utilizzato i soldi del mantenimento del figlio di 11 anni per sé e per pagare le rette universitarie della figlia maggiore, avuta da una relazione precedente. L'inchiesta della guardia di finanza è stata coordinata dal pubblico ministero Davide Pretti. A rappresentare l'allenatore della Juventus c'era il legale, Pietro Gaetano Nacci Manara, mentre Allegri e Ughi non si sono presentati a Palazzo di Giustizia.