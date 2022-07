Nozze in Terapia Intensiva dopo infarto: il cuore compatibile arriva dopo qualche ore dal 'si'

Un uomo di 47 anni di Torino, che rischiava di morire , ha deciso di unirsi in matrimonio con la propria compagnia mentre si trovava ricoverato in Terapia Intensiva dell'ospedale Le Molinette del capoluogo piemontese, a causa di un grave infarto. A poche ore di distanza dal 'si' degli sposi, è arrivata l'inaspettata notizia di un cuore da trapiantare per il paziente. Una gioia immensa che si è naturalmente aggiunta a quella delle nozze, restituendo così al degente non solo una moglie, ma anche la prospettiva di una nuova vita.

La cerimonia in Terapia Intensiva

Per paura di non farcela, l'uomo aveva chiesto di organizzare un matrimonio alla buona nella sala dove era ricoverato presso l'ospedale Le Molinette, con lui intubato in Ecmo e la sua compagna con un bouquet non di fiori, ma di tappini di provette del sangue. La cerimonia è stata interrotta perché è arrivata la disponibilità dell'organo destinato a far cambiare completamente la vita dell'uomo. Il trapianto è stato eseguito con successo la notte stessa.