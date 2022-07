Covid, Ministero lancia campagna per aumentare vaccinati con la quarta dose

Le raccomandazioni del Ministero della Salute

Dal 14 aprile scorso, facendo seguito alle indicazioni dell'Agenzia Europea dei medicinali (Ema), il ministero ha raccomandato la somministrazione di una seconda dose booster, detta 'quarta dose', per anziani e categorie fragili. Questo in funzione del fatto che superati i quattro mesi dalla prima dose dirichiamo si registra una chiara riduzione della copertura contro il Sars-Cov-2. La somministrazione di una seconda dose di richiamo ripristina la copertura vaccinale ed è fondamentale per la protezione dei soggetti più fragili, più esposti al rischio di malattia grave da Covid-19.

Le categorie destinatarie della quarta dose

Al momento le categorie destinatarie della seconda dose booster sono anziani over 80, anziani residenti nelle RSA, over 60 con condizioni di elevata fragilità, familiari e caregiver delle persone delle categorie destinatarie. Ma ciò non significa che possano aggiungersi nuove indicazioni in merito, apliando ad altre fasce di popolazione. Il video della nuova campagna vaccinale del Ministero è già visibile online. Protagonisti sono un nipote e la nonna ottantenne, intenta ad andare a farsi somministrare la quarta dose di vaccino dal medico curante. Il claim e hashtag dello spot, in linea con quello dell'intera campagna vaccinale anti-Covid, è "Facciamolopernoi".