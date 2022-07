Covid, Macao mette in lockdown il Grand Lisboa e altri edifici

Macao chiude il Grand Lisboa, il casinò più grande al mondo: la decisione è stata presa in seguito all'impennata di casi di Covid-19. Il focolaio pare sia dovuto alla nuova ondata di nuovo Coronavirus, che sta coinvolgendo l'ex colonia portoghese in oltre due anni di pandemia con più di 900 infezioni accertate da metà giugno. Sono finiti in lockdown altri 16 edifici della regione amministrativa speciale, il divieto di ingresso e uscita e con oltre 13mila persone costrette alla quarantena.