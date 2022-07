Fedez-Salmo: pace fatta sul palco di San Siro a Milano

Pace fatta tra Fedez e Salmo: "Vi ricordate quel litigio con Fedez? È un gioco, non ci vogliamo mai veramente male, anzi ci si becca e abbiamo fatto la pace. Diciamo che siamo diventati amici", ha dichiarato il cantante sul palco di San Siro a Milano. Le polemiche tra i due artisti della scorsa estate per il suo concerto flash-mob non autorizzato a Olbia, sono ormai un remoto ricordo. Durante il suo discorso sul palco è salito Fedez che ha brindato "alla felicità", facendo finta di spaccare una bottiglia in testa all'amico ritrovato. E sornione Salmo ha replicato: "Stasera offre Fedez ragà".