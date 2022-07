Chiesa, messaggi d'amore alla fidanzata Lucia: la dedica fa sognare

Federico Chiesa super romantico su Instagram. In attesa di tornare in campo il giocatore della Juve si gode l'estate con la nuova fidanzata, la modella Lucia Bramani. Sull'account social della ragazza sono apparse alcune foto della coppia, sempre più complice e affiatata. Sguardi d'intesa, abbracci, sorrisi: la storia d'amore è più seria che mai! "Tua per sempre", ha scritto Lucia. "Tuo per sempre", ha risposto Chiesa, facendo così sognare tutti i follower. Il calciatore e la Bramani sono davvero molto uniti e a pochi mesi dal primo incontro la relazione potrebbe prendere una svolta inaspettata... Nozze in vista?