Boris Johnson si dimette da leader Tory: "Resto finché non ci sarà nuovo leader"

Boris Johnson si è dimesso . Il primo ministro inglese ha ufficializzato le due dimissioni da leader del partito Tory, sottolineando però che rimarrà in carica fino alla scelta di un successore alla guida del partito di maggioranza nell'ambito di elezioni interne. Tale per cui, secondo quanto concordato in queste ore con il presidente del Comitato 1922 dei Tories, Graham Brady, arriverà presto un nuovo inquilino (o inquilina) a Downing Street entro la data dello svolgimento della Conferenza annuale Tory (congresso) "di ottobre".

La chiamata alla Regina

Secondo i media britannici, il premier avrebbe anticipato la sua decisione, nel corso di una conversazione telefonica, definita "di cortesia" alla regina Elisabetta (che si trova nel castello di Windsor), svelando quindi le sue dimissioni per ora da leader Tory prima dell'annuncio ufficiale alla nazione. La sovrana sta seguendo con attenzione la situazione dopo che sono emersi i timori di una crisi istituzionale nel Regno Unito, anche a fronte di una paralisi di fatto dell'attività di alcuni ministeri dopo le dimissioni a raffica di ministri e sottosegretari.

Il possibile ritorno di Theresa May

Fonti Tory al Daily Mail avrebbero riferito che la May si trova "in una posizione unica" per poter subentrare al posto di Johnson. Sempre secondo la fonte sentita dal Daily Mail, la posizione di May in quanto parlamentare in carica con esperienza come premier l'ha resa più qualificata di qualsiasi membro dell'attuale Gabinetto che dovesse concorrere alla carica di nuovo primo ministro