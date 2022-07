Chi è la moglie di Angel Di Maria: 5 curiosità su Jorgelina Cardoso

Angel Di Maria può contare nella sua vita su un supporto prezioso, quello della moglie Jorgelina Cardoso. La donna è sempre al fianco del calciatore argentino e più volte sui social network ha commentato le imprese calcistiche della sua dolce metà. La Cardoso non ha mai avuto paura di dire quello che pensa e più volta ha difeso il marito dagli attacchi mediatici. Per Di Maria Jorgelina è un vero e proprio angelo custode , l'unica certezza della sua vita.

1. Che lavoro fa la moglie di Di Maria

Jorgelina Cardoso, anche lei argentina nata e cresciuta a Rosario, lavorava come modella. Quando ha conosciuto Di Maria ha preferito dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Dal giocatore ha avuto due figlie: Mia e Pia. Jorgelina è più grande del marito di ben sei anni: è nata infatti nel 1982, mentre Di Maria è classe 1988.

2. Il primo incontro e il matrimonio

Angel Di Maria e Jorgelina Cardoso si sono conosciuti e innamorati nel 2009. Il primo approccio tra i due è stato virtuale visto che all'epoca El Fideo giocava già in Europa, più precisamente in Portogallo, al Benfica. A farli mettere in contatto un cugino di Angel, amico di Jorgelina. Chat dopo chat si è arrivati al primo incontro: da allora non si sono più separati. Nel 2011 è stato celebrato il matrimonio a Rosario, città natale di entrambi.

3. La figlia Mia viva per miracolo

Nel 2013 Di Maria e la moglie hanno avuto la primogenita Mia. La bambina è nata prematuramente - al sesto mese di gravidanza - e ha trascorso ben sessanta giorni in ospedale, in terapia intensiva. I medici avevano dato poche chance di vita alla neonata. Contro ogni previsione, però, la piccola è riuscita a sopravvivere. Un grosso spavento per Angel e Jorgelina, il cui rapporto si è rafforzato ancora di più dopo così tanto dolore. Fortunatamente Mia non ha riportato gravi conseguenze. Nel 2017 è nata invece Pia.

4. I problemi in Inghilterra

Stare accanto ad un calciatore famoso non è facile. Nel 2014, quando Di Maria militava nel Manchester United, Jorgelina ha sofferto di numerosi attacchi di panico. La Cardoso non amava molto la vita in Inghilterra. "Alle 14 è già notte, il cibo fa schifo, la gente è pallida e ti guarda strano", ha dichiarato in un'intervista a un programma argentino. In quegli anni i coniugi Di Maria hanno dovuto fare i conti pure con un furto nella loro proprietà. La Cardoso non ha mai nascosto di aver apprezzato di più gli anni a Madrid, che ha lasciato a malincuore.

5. Le amicizie famose

Jorgelina Cardoso è molto amica di Gianinna Maradona, la figlia di Diego Armando. Va inoltre d'accordo con tutte le mogli e fidanzate dei calciatori della Nazionale argentina. Jorgelina ha cercato di instaurare subito un legame pure con l'ultima arrivata, la nuova fidanzata di Rodrigo De Paul: la cantante e attrice Tini Stoessel.