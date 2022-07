Musk ritira l'offerta, Twitter pronto al tribunale: bufera in Usa

Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter. A farlo sapere la Sec, la società che controlla la Borsa Usa. Secondo una lettera inviata da un avvocato del miliardario all'ufficio legale della società, "Twitter non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali" e non ha fornito le "informazioni commerciali richieste".

Crollano le azioni di Twitter

Si legge poi: "A volte Twitter ha ignorato le richieste di Musk a volte le ha respinte per motivi che ci sembrano ingiustificati e in altre occasioni ha fornito informazioni incomplete o inutilizzabili". Tale decisione non è andata giù a Twitter, che ha annunciato che avvierà una causa contro Elon Musk che ha così ritirato l'offerta da 44 miliardi di dollari. Intanto in seguito a tale decisione le azioni di Twitter Inc. sono crollate del 9%.