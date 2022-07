Oriana Sabatini, lady Dybala in bikini: il dettaglio che irrita i fan

Oriana Sabatini , la fidanzata di Paulo Dybala , più sensuale che mai nelle ultime foto condivise su Instagram. La popstar ha posato come una sirena a bordo piscina, durante la sua ultima vacanza a Miami in compagnia del giocatore, avvolta solo da uno striminzito bikini giallo. L'artista - nipote dell'ex tennista Gabriela Sabatini - ha mostrato una super abbronzatura. Forse troppo super, tanto da attirare molteplici critiche. "Non è salutare", hanno scritto diversi follower. C'è chi ironicamente ha commentato: "Ma è Oriana Sabatini o Pipo Gorosito?". E poi ancora: "È arrostita, qualcuno regali una crema solare ad Oriana".

Il messaggio sbagliato di Lady Dybala

"È un peccato che persone così famose come Oriana trasmettano un messaggio sbagliato soprattutto alle ragazze più giovani. L'abbronzatura non rende più belli. Non è salutare, non è sano e favorisce il cancro", ha fatto notare un utente ricevendo un sacco di like in cambio. Per ora la Sabatini, seguita sui social network da quasi 6milioni di persone, ha preferito non replicare all'ultima polemica che l'ha travolta.