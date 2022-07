La fidanzata di Valverde shock: "Drogati e derubati di 10 mila euro"

SPAGNA - Un piano studiato e poi ben eseguito che ha portato al furto di 10 mila euro in contanti. È quanto è accaduto a fine giugno alla famiglia di Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ad Ibiza durante le vacanze, mentre era insieme alla sua fidanzata, Mina Bonino, giornalista sportiva. È stata lei a raccontare tutto tramite le sue storie Instagram, spiegando come sono andate le cose: i ladri, probabilmente membri dello staff della casa affittata (cuoco, maggiordomi, etc) hanno drogato Valverde e la Bonino con alcune sostanze, forse inserite nel cibo, dopodiché hanno rubato indisturbati il bottino in denaro. Il giorno dopo, come si legge anche su "Marca", Mina non riusiva nemmeno ad alzarsi dal letto. Entrambi comunque ora stanno bene.