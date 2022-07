Usa, nozze di massa per 500 coppie: dove e quando

Nella giornata di domenica 10 luglio il celebre Lincoln Center di New York ospita le nozze di massa di 500 coppie che erano state costrette ad annullare il matrimonio per la pandemia di Covid. L'eccezionale evento, chiamato 'Rewedding', prenderà inizio alle 17.30 ora locale (le 23.30 in Italia) con una cerimonia interreligiosa che sarà officiata dal reverendo Jacqui Lewis, l'imam Khalid Latif e il rabbino Matt Green. A seguire ci saranno delle esibizioni e un gigantesco brindisi seguito da balli di gruppo.