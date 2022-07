Marchisio papà da 10 e lode: l'indimenticabile vacanza col figlio Davide

Su Instagram Claudio Marchisio ha condiviso alcune immagini del suo ultimo viaggio, quello in Islanda col figlio Davide . Una vacanza padre-figlio indimenticabile per entrambi, che ha reso il rapporto ancora più forte. "Sentivo che era arrivato il momento di un viaggio con Davide , perché sono convinto che il presente sia più importante del passato e del futuro e soprattutto perché diventare grandi in questo momento storico non è semplice, ma avere la possibilità di poter scoprire il mondo ha un valore incalcolabile", ha raccontato l'ex giocatore della Juve ai suoi follower.

Marchisio in Islanda

"Hai scelto l’Islanda, ha scelto di viverla in maniera avventurosa e non hai voluto risparmiarti e io entusiasta di questa scelta ho provato a dimostrarti che si può camminare da soli senza per questo smettere di starti accanto", ha aggiunto l'ex difensore. E poi ancora: "L’Islanda ti emoziona, ti mette alla prova a volte anche in maniera violenta, ma poi ti dà sempre la forza di rialzarti facendoti rimanere a bocca aperta, perché quell'energia che ti trasmette difficilmente la troverai da altre parti. Siamo tornati con qualcosa dentro che ancora non riesco a spiegare a parole, ma è qualcosa di caldo e profondo, proprio come il cuore dell'Islanda".

Marchisio papà attento

"Ora sono felice, qui a ripensare a tutto ciò che è stato e sognare quello che sarà. Ma soprattutto a immaginare alla meta che sceglierà Leonardo nel nostro viaggio assieme", ha concluso Claudio Marchisio, pronto ad una seconda avventura padre-figlio con il suo secondogenito.