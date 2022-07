Covid in Italia, parla Costa: "No a nuove misure restrittive"

Scongiurata - al momento - l'ipotesi di un nuovo lockdown in Italia dovuto al Covid. "A un aumento importante dei contagi non corrisponde un aumento proporzionale della pressione negli ospedali, e questo è il risultato di un'ottima campagna di vaccinazione", ha dichiarato a Morning News su Canale 5 Andrea Costa. Quindi "dobbiamo veicolare un messaggio di fiducia nelle scienza e fare un'opera di sensibilizzazione ma, da parte del governo, al momento, non vi è alcuna intenzione di tornare indietro o di introdurre nuove misure restrittive", ha aggiunto. E poi ancora: "Siamo al 4% di occupazione delle intensive cioè una percentuale ampiamente sotto controllo, a conferma di come il vaccino abbia protetto".