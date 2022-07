Covid, Galli mette in guardia su Omicron 5: "1600 morti in 28 giorni"

Ad Agorà su Rai Tre, Massimo Galli è tornato a parlare del Covid-19 invitando tutti a non abbassare la guardia. "Dall'inizio dell'anno il numero di morti registrati per Covid è un veramente importante. Questo credo vada sottolineato, non è accettabile continuare a far finta che non esista e dire alla gente che 'non c'è nessun problema'. Negli ultimi 28 giorni ci sono stati più di 1.600 morti ufficiali, non sono cosa da poco. E 31.000 dal primo di gennaio". L'ordinario di infettivologia all'Università Statale di Milano ha aggiunto: "Le pandemie non si arrestano per decreto e questa si è comportata come ci si poteva aspettare da un virus che, come si è visto, ha grande capacità di mutare. Non era difficile prevedere che avremmo avuto un problema serio come quello che vediamo in questi giorni". "Continuo a pensare - ha proseguito l'infettivologo - che i tentativi per limitare la circolazione malattia debbano esser fatti. Non credo sia consolante che la gente si infetti e che ci stiamo immunizzando così, perché le infezioni creano problemi"