Vaccini in Italia, Sileri: "Perché va fatta la quarta dose"

Sì alla quarta dose di vaccino anti-Covid. "Va fatta per arrivare più preparati all'ondata autunnale": a farlo sapere il Sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di Radio InBlu2000. "Il vaccino che abbiamo oggi, nonostante le diverse varianti del virus che si sono susseguite in questi due anni - ha spiegato - continua a proteggere efficacemente contro la forma grave della malattia. Per questo, per coloro per i quali è raccomandata, conviene non aspettare a fare la dose di richiamo. Dobbiamo concentrarci sui nostri anziani, sui fragili e su tutta la popolazione sopra i 60 anni d'età per far sì che a settembre-ottobre possano esser pronti in caso di nuova circolazione del virus".