Strage di civili in Ucraina: le accuse di Zelensky contro i russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia per aver attaccato un edificio civile uccidendo 15 persone a Chasiv Yar. Il leader ha tuonato che "la punizione è inevitabile per ogni assassino russo". Il politico ha fatto riferimento a quanto avvenuto nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, dove al momento sono ancora sotto le macerie 'intrappolate' decine di persone, secondo quanto riferito dal Guardian. Sono stati due i grattacieli raggiunti da missili russi e distrutti. "Chiunque dia ordini per questi raid, chiunque li esegua nelle città, nelle aree residenziali, uccide assolutamente deliberatamente. Dopo questi attacchi, non potranno dire di non sapere o di non aver capito qualcosa", ha chiosato Zelensky. Secondo Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino, l'attacco è stato "un altro attacco terroristico" e che di conseguenza la Russia dovrebbe essere designata come uno Stato sponsor del terrorismo.