IA e Supercomputer per studiare la Terra dallo spazio: arriva l'accordo

Gli obiettivi dell'accordo

L'importante accordo è stato siglato presso la sede dell'Esa per l'Osservazione della Terra, l'Esrin, che trova la sua ubicazione in Italia, precisamente a Frascati (Roma). La speranza è quella di accrescere i vantaggi che derivano dall'osservare la Terra dallo spazio, potenziando l'analisi dei dati, grazie alle tecnologie più avanzate. La mission del Phi-Lab attivo presso l'Esrin è quella di "comprendere come superare gli attuali confini dell'osservazione della Terra, del modo in cui viene concepita, progettata e implementata", ha dichiarato Simonetta Cheli, direttore dei programmi di Osservazione della Terra dell'Esa. Poi ha aggiunto che: "L'obiettivo finale è potenziare la componente di innovazione di questo settore, per rafforzare la competitività dell'Europa a livello mondiale, sia dal punto di vista scientifico che commerciale".

I progetti congiunti

Tra i progetti oggetto della collaborazione congiunta figurano studi sulle reti neuromorfiche, ossia le nuove architetture di intelligenza artificiale che imitano il cervello umano e le sue reti neurali, per andare oltre il tradizionale deep learning aumentando l'efficienza e la velocità di elaborazione delle informazioni. Per il coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio, Luigi Pasquali, "la collaborazione tra i Leonardo Labs e il Phi-Lab di Esa accelererà lo sviluppo di nuove soluzioni in questo ambito, facendo leva su infrastrutture innovative e sugli specialisti Esa e di Leonardo, Telespazio ed e-Geos".