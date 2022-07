Il doodle di Google è dedicato al telescopio Webb

Il nuovo doodle di Google è dedicato al telescopio spaziale James Webb, nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e agenzia spaziale canadese Csa. Nell'animazione il telescopio , rappresentato con il suo specchio inconfondibile composto da esagoni, saluta e afferra una macchina fotografica dalla quale emergono, a una a una, le prime immagini catturate dai suoi strumenti potenti : la Nebulosa Eta Carinae, che ricorda un paesaggio con montagne e vallate, le galassie vicine del Quintetto di Stephan che appaiono come nubi di luce su uno sfondo di stelle, la Nebulosa Anello del Sud e l'ammasso di galassie SMACS 0723, protagonista della prima immagine mostrata l'11 luglio dal presidente degli Stati Uniti.

Non è il primo doodle spaziale

L'astronomia e la scienza in generale sono spesso protagonisti dei doodle, come quelli dedicati alla sonda Juno che sta esplorando Giove, all'astrofisico Stephen Hawking e alle sue ricerche sui buchi neri, le stelle cadenti e l'entrata in funzione del più grande acceleratore del mondo, il Large Hadron Collide.