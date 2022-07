Totti-Ilary: dall'accordo di separazione al regalo di Noemi, gli ultimi gossip

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Dopo tanti anni insieme la coppia è scoppiata. Una rottura che ha lasciato l'amaro in bocca a tifosi, fan e romantici, che credevano in questo amore così forte e speciale. Nonostante l'ex Letterina di Passaparola abbia chiesto rispetto e privacy, soprattutto per il bene dei tre figli ancora piccoli, da giorni si susseguono gossip e indiscrezioni sull'accordo di separazione e i presunti terzi incomodi.

Totti e Ilary: patrimonio e separazione Totti e Ilary avrebbero aderito alla separazione con negoziazione assistita. Si tratta di una procedura introdotta nel 2014 che consente di conseguire lo status di separazione saltando la lenta procedura del tribunale. Con questo metodo i coniugi e i loro legali stabiliscono le regole sull’affido dei figli minori e le disposizioni di carattere patrimoniale. Qui si decide chi dovrà provvedere al mantenimento. L’accordo raggiunto viene di solito sottoposto all’autorizzazione del giudice e trasmesso all’anagrafe comunale per la notifica. Stando a quanto assicura Il Messaggero, la conduttrice resterà a vivere con i figli nella casa dell'Eur e riceverà un assegno con molti zeri dall'ormai ex marito. Le quote di proprietà di Ilary nella Number Five e nella Società Sportiva Sporting Club Totti, entrambe al 90%, saranno liquidate dall'ex calciatore. Nessun problema sulle proprietà immobiliari visto che la coppia è in regime di separazione dei beni. Ilary è proprietaria di un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale. Totti possiede invece la villa all’Eur e un altro appartamento nello stesso quartiere, la casa a Sabaudia, un villino nel quartiere Axa, due magazzini e due garage.

La storia tra Totti e Noemi Bocchi Dopo le foto dell'incontro notturno tra Francesco Totti e la nuova fiamma, Noemi Bocchi, continuano a trapelare gossip e indiscrezioni. "La loro storia - fa sapere sempre Il Messaggero - sembra ormai essere una cosa seria. Tanto che qualche mese fa raccontano che Noemi abbia regalato a Totti un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d'amore, proprio nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary". La relazione andrebbe avanti dallo scorso autunno: galeotto sarebbe stato un torneo di padel, passione di entrambi. Classe 1988, Noemi è nata e cresciuta a Roma. È laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa e lavora come flower designer. Tifosa sfegata della Roma, è stata sposata per svariati anni con Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio. La Bocchi è mamma di due bambini piccoli: una femminuccia di dieci anni e un maschietto di otto. Il suo profilo Instagram è privato.