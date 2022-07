A Torino sarà operativo il trasporto pubblico senza guidatore

Sei mesi di sperimentazione

Nei 6 mesi di sperimentazione i mezzi saranno in servizio 6 ore nei giorni feriali e 4 nei festivi e ore festivi. "Pensiamo che questo tipo di sistemi in un futuro prossimo possano integrare la mobilità pubblica a supporto dei veicoli tradizionali. - ha detto Guido Nicolello, responsabile Strategie e altri business di Gtt - Potranno coprire quella fascia di mobilità che il sistema di trasporto pubblico tradizionale non soddisfa, in particolare per l'ultimo miglio. La partecipazione alla sperimentazione conferma la vocazione di Gtt allo sviluppo e all'innovazione". "La smart mobility è il nostro futuro e questo è un passo verso quel futuro - ha aggiunto l'assessora comunale alla Mobilità e Transizione ecologica, Chiara Foglietta -. Siamo soddisfatti che questa prima sperimentazione italiana sia nella nostra città che da anni si attesta come centro di innovazione con sperimentazioni in ambito reale".