Il padre di Elon Musk shock: ha avuto due figli con la sua figliastra!

Notizia inaspettata sulla famiglia di Elon Musk. Errol, il padre dell'uomo più ricco del mondo, ha confidato al Sun di aver avuto due figli con la figliastra Jane Bezuidenhout, di 41 anni più giovane. Il primo bambino oggi ha 5 anni, si chiama Elliot Rush ed è nato nel 2017, mentre Emily è arrivata nel 2019. "L'unico motivo per cui siamo sulla Terra è riprodurci"- ha detto l'ingegnere sudafricano - "Se potessi avere un altro figlio lo farei. Non vedo alcun motivo per non farlo". Al momento Errol e Jane non convivono: "Non è pratico, lei ha 35 anni. Quando c'è una grossa differenza d'età prima o poi si manifesta, anche se l'uomo si sente vigoroso".