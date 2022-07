Guerra in Ucraina: attacco missilistico russo su Odessa

L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico sulla città ucraina di Odessa con un bombardiere strategico Tu-95 dai cieli di i Stavropol, nella Russia sudoccidentale. Un missile da crociera, come ha reso noto il servizio stampa della Direzione del Servizio statale di emergenza della regione, ha colpito un magazzino della città provocando un "incendio su un'area di 1.000 metri quadrati". Le fiamme sono state domate e non si segnalano feriti o vittime. L'ultimo attacco segue quello sulla regione di Odessa, dove i russi hanno lanciato tre missili, uno dei quali è stato intercettato dalle forze ucraine. Neanche in questo caso si segnalano feriti o vittime.