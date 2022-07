Il Giappone pronto al riavvio di 9 reattori nucleari

Il Giappone si appresta a riavviare fino a 9 reattori nucleari entro il prossimo inverno per prevenire eventuali criticità delle forniture energetiche nei periodi di punta. Lo ha detto il premier Fumio Kishida spiegando che istruzioni specifiche sono state fornite al ministero dell'Industria: "Il nostro obiettivo è quello di ripristinare l'operatività di più impianti possibile, fino a 9 entro la stagione invernale, per assicurare sufficiente capacità che serva a coprire almeno il 10% del fabbisogno in Giappone". La decisione coincide con la richiesta del governo alla popolazione di ridurre il consumo di elettricità in estate, in un contesto di crescente instabilità negli approvvigionamenti di gas naturale e di petrolio con l'andamento della guerra in Ucraina.