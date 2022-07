Covid: cosa dice l'ultimo report Iss su reinfezioni ed efficacia vaccini

L'efficacia nei vaccinati

Alcuni dati apparentemente non conformi all'atteso, come l'efficacia nei vaccinati con ciclo completo da 91-120 giorni inferiore all'efficacia nei vaccinati con ciclo completo da oltre 120 giorni, "è da attribuire ad alcuni limiti dell'analisi, tra cui i più importanti sono la cospicua diminuzione dei soggetti suscettibili a partire dal mese di gennaio 2022, in relazione all'aumento della circolazione della variante Omicron, altamente trasmissibile, con il risultato di un aumento della quota di persone che hanno avuto un'infezione non notificata, che per l'analisi risultano come 'non vaccinati' e che però hanno una protezione data dall'infezione".