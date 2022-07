Vaccini, in aumento le quarte dosi: oltre 56mila somministrazioni in un giorno

Nella giornata di venerdì 15 luglio si è raggiunto un nuovo record di vaccinazioni per la quarta dose: in un solo giorno sono state fatte oltre 56 mila somministrazioni. In un solo giorno sono state fatte quanto quelle di una intera settimana prima della nuova ondata. Stando ai dati del governo, rielaborati dal Sole24Ore, anche nella giornata di sabato 16 luglio gli italiani che hanno avuto somministrata la quarta dose di vaccini sono stati quasi 35 mila. il triplo di sabato scorso (erano state 11 mila). In generale sono circa 270 mila le somministrazioni fatte in una settimana (con i dati parziali del weekend).