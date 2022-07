Incendi in Francia: distrutti oltre 14.000 ettari in Gironda!

Da sette giorni la Gironda, noto dipartimento francese, è alle prese con due giganteschi incendi che hanno bruciato 14.000 ettari di vegetazione, raggiungendo anche la costa atlantica. "Difficile, ma nel complesso abbiamo retto", ha dichiarato alla stampa il tenente colonnello Arnaud Mendousse del servizio dipartimentale antincendio e di soccorso della Gironda. Circa 4.200 ettari sono andati in fumo a La Teste-de Buch, vicino al bacino di Arcachon, su un perimetro di 9 km per 8 km. In questo settore, la situazione è rapidamente peggiorata quando l'incendio ha attraversato la strada dipartimentale 218 lungo la costa, domenica sera.