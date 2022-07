Ivana Trump, il dramma prima della morte: il gesto per Rossano Rubicondi

Nella puntata di martedì 19 luglio di Unomattina si è tornati a parlare della morte di Ivana Trump , l'ex moglie di Donald, che è scomparsa a pochi mesi dal decesso dell'ex marito Rossano Rubicondi . Il talk di Rai 1 ha dedicato un'ampia pagina all'argomento. La conduttrice Maria Soave ha ricordato la morte prematura dell'ex inviato dell'Isola di Famosi (condotta allora da una spumeggiante Simona Ventura), causata da un male incurabile. "La morte di Rossano è stata motivo di grande dolore per Ivana", ha detto la conduttrice che ha poi ceduto la parola a Candida Morvillo.

Ivana Trump e l'amore per Rubicondi

"Rubicondi non aveva detto a nessuno della sua malattia nell'ultimo anno, non lo sapevano neanche i suoi genitori, ma Ivana è stata l'unica a rimanergli sempre accanto", ha affermato la giornalista, che ha poi proseguito dicendo: "Ivana ha vissuto la malattia di Rossano in prima persona, prendendosi cura di lui". Un aiuto che pare sia stato anche di natura economica. A detta della Soave l'esuberanza era l'elemento comune ad entrambi.