Guerra in Ucraina, Lavrov: "Gli obiettivi della Russia sono cambiati"

"Gli obiettivi militari russi sono cambiati e non si concentrano più solo sull'Ucraina orientale e il Donbass ma riguardano una serie di altri territori": ad annunciarlo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "La geografia ora è diversa. Non ci sono solo le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (i territori separatisti nell'Ucraina orientale, ndr), ma anche le regioni di Kherson e Zaporizhia (nel sud) e una serie di altri territori", ha aggiunto in un'intervista concessa a Ria Novosti.