Medvedev: "L’Ucraina potrebbe scomparire dalla mappa del mondo"

MOSCA (RUSSIA) - Sono trascorsi quasi cinque mesi dall’invasione da parte delle truppe russe in Ucraina. La situazione continua a essere drammatica, e le negoziazioni per la pace sembrano essere davvero lontane. L’ex presidente russo - attuale vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale - Dmytri Medvedev minaccia l’Ucraina in modo significativo: ”Come risultato di tutto ciò che sta accadendo - scrive sul proprio profilo di Telegram - l’Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo”.