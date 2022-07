Hong Kong, addio al 'nonno' di tutti i panda: è morto An An

L'Ocean Park di Hong Kong ha annunciato la morte del panda An An, il più longevo a vivere in cattività. L'animale aveva 35 anni (che equivalgono ai nostri 105 anni) e da 23 anni era ospite del bioparco. Nella giornata di giovedì 21 luglio è stata fatta un'iniezione letale, inducendolo così alla morte: le sue condizioni erano peggiorate di giorno in giorno, dunque tale scelta è rappresentata inevitabile per chi lo aveva in cura. Aveva smesso di mangiare, limitandosi a bere soltanto un po' d'acqua. Il personale medico del bioparco ha fatto di tutto per sostenere ed aiutare il panda, ma lui aveva deciso di lasciarsi andare.