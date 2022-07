Crisi di governo, Mattarella ha sciolto le Camere: elezioni fissate al 25 settembre

"Come ufficialmente comunicato ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni come previsto. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultimo atto". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella giornata di giovedì 21 luglio, ha sciolto ufficialmente le Camere: "La situazione politica ha condotto a questa decisione. La discussione il voto e la modalità hanno reso evidente l'assenza di prospettive per una nuova maggioranza. A queste esigenze si affianca l'attuazione nei tempi concordati del Pnrr". Durante il Consiglio dei ministri è stata decisa la data delle prossime elezioni, fissata al 25 settembre.